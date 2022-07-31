Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin, arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirdiği belirtildi.

Derhal hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Keçe'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, şehide rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.