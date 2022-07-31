Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 07:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
[Fotograf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin, arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirdiği belirtildi.
Derhal hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Keçe'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu açıklandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajda, şehide rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
July 31, 2022
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Pençe Operasyonları Şehit
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