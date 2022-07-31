Haber Giriş: 31 Temmuz 2022 Pazar 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonspor'u kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 Turkcell Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor'u tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2022 Turkcell Süper Kupa sahibi olan Trabzonspor'u, şehrimizi ve tüm Trabzonspor camiasını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Trabzonspor
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