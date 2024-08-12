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Gündem
TRT Haber 12.08.2024 13:19

Pençe-Kilit bölgesinde 17 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit harekat bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 17 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, hudutlarımızın güvenliği, bölgenin huzuru ve emniyeti için Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Pençe-Kilit bölgesinde unutulmayacak kahramanlıklar sergileyen, en tehlikeli ve en zorlu arazilerde teröristlerin inlerini yerle bir eden korkusuz Mehmetçik, terör örgütü PKK’yı bölgeden silip atmak için mücadele veriyor.


"Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak"

Pençe-Kilit harekât bölgesine gerçekleştirilen başarılı hava harekatıyla 17 PKK’lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

Şehitlerimiz için, milletimiz için, aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz! Teröristler kendilerini bekleyen sondan kurtulamayacak!"

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/KCK Son Dakika Terörle Mücadele
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