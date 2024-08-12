Mahmud Abbas 14 Ağustos'ta Türkiye'de olacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'yi ziyaret edecek.

Abbas'ın ilk durağı Beştepe olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abbas'la 5 aylık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

İsrail'in Gazze'deki katliamları ve ateşkes arayışları ele alınacak

Erdoğan-Abbas görüşmesinde; İsrail'in katliam saldırıları, Gazze'deki insani kriz ve ateşkes arayışları gündemde olacak. İran-İsrail gerilimi başta olmak üzere bölgede yükselen tansiyon da ele alınacak.

Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Saat 15.00'te başlayacak oturumda Genel Kurul'a hitap edecek. Oturumu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek.

TBMM 15 Ağustos'ta olağanüstü toplanacak

Abbas'ın Meclis'e hitabı, Hamas lideri İsmail Haniye'ye yönelik alçak suikastın ardından Türkiye'nin, Filistin'e desteğinin bir kez daha en güçlü şekilde ilan edilmesi anlamını taşıyor.

Abbas'ın Meclis'e geleceği gün, grubu bulunan tüm partilerin geniş katılımla bu ziyarete destek vermesi bekleniyor. İsrail'in katliamına sert tepki gösteren Genel Kurul, daha önce de Filistin'e desteğini açıklamış, Meclis Başkanlığı tezkeresi kabul edilmişti.