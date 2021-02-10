Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, Irak kuzeyi Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekâtında teröristlerle çıkan çatışma sonusu iki askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını belirtti.

Bölgede tespit edilen terör hedefleri hava harekatı ile isabetle vuruldu. Teröristlerin bölgedeki varlığına ağır bir darbe vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 10 Şubat 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" açıklamasını yaptı.