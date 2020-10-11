Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki silah ve mühimmatlarına yönelik arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede görev yapan komandolar, terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda silah ve mühimmat tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Arama tarama faaliyeti sonucunda, 32 AK-47 piyade tüfeği, 2 RPG-7 roketatar, 1 tabanca, 109 el bombası, 2 EYP, 24 Doçka mühimmatı, 80 havan mühimmatı, 400 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 29 Zagros mühimmatı, 3 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek namlusu, 250 kilogram TNT ile çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

MSB'nin internet sitesi ve Twitter hesabından ele geçirilen silah ve mühimmatlara ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı.