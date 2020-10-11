Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısının şiddetle kınandığı duyuruldu.

"Ermenistan'ın provokasyonlarının yeni bir örneği"

Açıklamada, "Çatışma bölgesine 100 kilometre mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek 9 sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir" denildi.

İşgali sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlali

Saldırının Ermenistan'ın ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koyduğu belirtildi: "Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır."

Uluslararası topluma da çağrıda bulunulan açıklamada şöyle denildi: "Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir."

Açıklamada saldırıda şehit düşen Azerbaycanlılara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilendi ve "Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır" denildi.