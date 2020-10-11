Hakkari'de 4 sığınak imha edildi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, 4 sığınak ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.
Paylaşımda, "Kahraman komandolarımızın Hakkari/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde, 2 el yapımı patlayıcı (EYP), 3 mayın, 4 sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ timimizce imha edildi" sözleri kullanıldı.
Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 11, 2020
Kahraman Komandolarımızın Hakkâri/Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde; 2 adet EYP, 3 adet mayın, 4 adet sığınak ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi tespit edilerek METİ Timimizce imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ufmraOkAB0
Paylaşımda imha edilen sığınak, mühimmat ve yaşam malzemelerinin fotoğraflarına da yer verildi.
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