Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan ve dün kontrol altına alınan yangına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır" sözlerini kullanan Oktay, yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hatay'da gördüğümüz manzara vatanını, milletini seven herkesin yüreğini sızlatmıştır.



Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, söndürme çalışmalarında her zamanki gibi insan üstü bir gayret sarfeden görevlilerimize kolaylıklar diliyorum. — Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2020

Oktay, söndürme çalışmalarında insan üstü bir gayret sarf eden görevlilere kolaylıklar diledi.