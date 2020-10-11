Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 ay aradan sonra grup kürsüsüne çıkacak. Yeni yasama yılında AK Parti'nin ilk grup toplantısında çarşamba günü milletvekillerine hitap edecek. CHP, MHP, İyi Parti ve HDP gruplarında da genel başkanlar grup kürsüsünde olacak.

Meclis Genel Kurulu'nda ise, hobi bahçelerine yeni düzenleme getiren tarım torba teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Düzenleme ile, verimli tarım arazilerinin bölünmesi engellenecek.



Ruhsatsız ve izinsiz hobi bahçelerinin kaldırılması istenecek, kaldırılmazsa belediyelerce bu bahçeler yıktırılacak. Torba teklifle, gıdada taklit ve tağşişe ağır cezalar da getirilecek.

Komisyonlarda da mesai yoğun olacak. Enerji sektörü ile ilgili teklifin görüşmelerine Sanayi Komisyonu'nda başlanacak. Teklifle doğalgaz bağlanacak yerlerde yapı kayıt belgesi alınması yeterli olacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarını desteklemeye yönelik düzenlemeler de yapılacak.

