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Şentop'tan Hatay açıklaması: Sorumlular en kısa sürede bulunacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
TBMM Başkanı Şentop, Hatay'daki yangınla ilgili terör iddialarının titizlikle ele alınacağını açıkladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter'dan Hatay ile ilgili açıklama yaptı.
Şentop, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır" sözlerini kullandı.
Hatay’da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) October 10, 2020
Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır.
Bu elim faciada zarar gören Hataylı kardeşlerimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Şentop, bu elim faciada zarar gören Hataylılara ve Türk milletine geçmiş olsun dileklerini iletti.
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