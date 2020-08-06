Terörle mücadale kapsamında operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.#MSB #TSK pic.twitter.com/WfDoX2DgAh — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2020

MSB'den yapılan paylaşımda, "Başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, bölgede tespit ettikleri 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Terörle mücadele operasyonları

Yıldırım-1 Operasyonu, 13 Temmuz'dan itibaren Cudi bölgesi merkez olmak üzere Şırnak kırsalında, Yıldırım-2 Operasyonu 19 Temmuz'dan itibaren Cilo bölgesi merkez olmak üzere Hakkari kırsalında, Yıldırım-3 Operasyonu 26 Temmuz'dan itibaren Ağrı dağı ve Çemçe-Madur bölgeleri merkez olmak üzere Ağrı-Iğdır-Kars kırsalında, Yıldırım-4 Operasyonu 28 Temmuz'dan itibaren Munzur-Kutu bölgesi merkez olmak üzere Tunceli kırsalında sürüyor.