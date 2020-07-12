Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyruldu.



