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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Açıklamada, terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği duyruldu.
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