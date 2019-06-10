Pençe Harekatı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam ediyor.

Komandolar zorlu arazi şartlarına rağmen PKK'lı teröristleri, kullandıkları mağara ve sığınakları imha ediyor.

Tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar da etkisiz hale getiriliyor.

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak daha tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi.https://t.co/5vBGmqcA3R pic.twitter.com/7b3faKLalb — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Haziran 2019

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile ilgili sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından şu bilgileri verdi:

"Pençe Harekatı kapsamında 20 metre aralıklarla 3 ayrı sığınak daha tespit edildi. Sığınaklar içerisinde bulunan silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi."

Sığınaklarda yapılan aramalarda, bir av tüfeği, iki AK-47 şarjörü, bir kasatura, 64 BKC makinalı tüfeği mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan 15 kilogram civarı gübre, 18 hazırlanmış EYP pil blokları, EYP amacıyla kullanılan uzaktan komuta alıcı ve vericisi, 30 metre kablo, 3 bidon 20 litrelik mazot, 3 bidon 20 litrelik asit ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber