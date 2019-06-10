AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter üzerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Fatih Sondaj Gemisi hakkındaki kararına tepki gösterdi.

Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. GKRY’nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur." dedi.

"GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır"

GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmesine müsaade etmeyeceklerinin altını çizen Çelik, "GKRY böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi taktirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

"GKRY, gerçeklerin dünyasına dönmelidir"

Çelik, "Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gaspedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir." dedi.

Kaynak: TRT Haber