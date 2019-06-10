Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aziz milletin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılayı’nın, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleri sebebiyle dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini aldığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, savaş ve doğal afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılayı’nın, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum.

Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden Türk Kızılayı’nın gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıldönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."

Kaynak: TRT Haber