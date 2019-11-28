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Pençe Harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu28 Kasım 2019 Perşembe 10:51 - Son Güncelleme 28 Kasım 2019 Perşembe 10:52
Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu bir asker şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı bölgesinde, 28 Kasım 2019 tarihinde yıldırım düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.
Kaynak: TRT Haber