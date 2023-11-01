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TRT Haber 01.11.2023 17:36

PCR testi yaptırmadığı için işten çıkarılan çalışan açtığı davayı kazandı

Koronavirüs sürecinde aşı olmadığı ve PCR testi yaptırmadığı için işten çıkarılan Kazım Uzun'un açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, tazminatsız işten çıkarma sebebinin haklı nedene dayanmadığını belirtti. Firmanın, eski çalışanına, tazminat ödemesine hükmetti.

PCR testi yaptırmadığı için işten çıkarılan çalışan açtığı davayı kazandı
[Getty]

Kazım Uzun, İstanbul'da özel bir firmada çalışıyordu.

Pandemi sürecinde koronavirüs aşısı olmayı kabul etmedi. İş yerinin haftada 2 kez istediği PCR testini de yaptırmadı. Bunun üzerine 2021 yılında tazminatsız işten çıkarılan Uzun, şirkete dava açtı.

Süreç karara bağlandı. Mahkeme, çalışanın davranışını Anayasa'ya uygun buldu. Gerekçe olarak Anayasa'nın 13'üncü maddesi gösterildi. O maddede temel hakların sadece kanunla sınırlandırılabileceği belirtiliyor.

Tüketiciler Birliği Hukuk Komisyonu Başkanı Mehmet Emre Sert, "Anayasa'nın 13'üncü maddesinde temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceği, işverenin genelgeye dayanarak aşı ve PCR testi yaptırması yönünde bir talepte bulunabileceği yönünde gerekçe sunmuştur. Diğer taraftan Anayasa'nın 17'nci maddesinde ise kanunda yazılı haller ve tıbbi zorunluluklar dışında kişinin vücut bütününe dokunulamayacağı ifade etmiştir" dedi.

Firma 21 bin lira tazminat ödeyecek

Kararda, firmanın 21 bin lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Sert konuyla ilgili şunları da söyledi:

"Müvekkilin PCR testi yaptırmaması karşısında mahkeme müvekkili haklı bulmuş ve kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesine karar vermiştir. Bu karar istinaf mahkemesi kararıyla kesinleşmiştir."
 

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Koronavirüs PCR Testi İstanbul
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