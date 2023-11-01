Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Ödeme işlemleri sadece Trumore'dan yapılıyor

Togg'un resmi sosyal medya hesabından dolandırıcılık uyarısı paylaşımında bulundu.
TOGG'un T10X modelinde teslimatı yaklaşan araçlarla ilgili kullanıcılara yönelik dolandırıcılık girişimleri olduğu belirtildi. Kötü niyetli kişilerin çeşitli kanallardan dolandırıcılık amaçlı hareket ettikleri ifade edildi.
T10X'in ödeme işlemlerinin, sadece trumore mobil uygulaması üzerinden yapıldığı vurgulandı. Kullanıcıların resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemesi istendi.
Dolandırıcılık maksatlı girişimler için hukuki sürecin başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.
Kamuoyuna duyurumuzdur. pic.twitter.com/ljwSKgwgLm— Togg (@Togg2022) November 1, 2023