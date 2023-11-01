Hafif Sağanak Yağışlı 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.11.2023 17:08

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Ödeme işlemleri sadece Trumore'dan yapılıyor

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı geldi. Togg adıyla kullanıcılara yönelik dolandırıcılık girişimleri olduğuna dikkat çekildi, ödeme işlemlerinin yalnızca Trumore mobil uygulamasından yapılması gerektiği vurgulandı.

Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Ödeme işlemleri sadece Trumore'dan yapılıyor

Togg'un resmi sosyal medya hesabından dolandırıcılık uyarısı paylaşımında bulundu.

TOGG'un T10X modelinde teslimatı yaklaşan araçlarla ilgili kullanıcılara yönelik dolandırıcılık girişimleri olduğu belirtildi. Kötü niyetli kişilerin çeşitli kanallardan dolandırıcılık amaçlı hareket ettikleri ifade edildi.

T10X'in ödeme işlemlerinin, sadece trumore mobil uygulaması üzerinden yapıldığı vurgulandı. Kullanıcıların resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemesi istendi.

Dolandırıcılık maksatlı girişimler için hukuki sürecin başlatıldığı bilgisi de paylaşıldı.

 

ETİKETLER
TOGG Dolandırıcılık Sosyal Medya
Sıradaki Haber
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'ndan ilk resmi toplantı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidiyor
17:22
Kartlı ödemeler eylülde 807 milyar lirayı aştı
17:20
Bakan Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Mahkamov'la görüştü
17:21
İrlandalı Bakan, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi
17:15
Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Refah'tan Mısır'a geçecek
17:11
Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi
Siirt'te 1500 öğrenci geri dönüşüme dikkati çekmek için aynı anda resim çizdi
FOTO FOKUS
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ