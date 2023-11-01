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Gündem
AA 01.11.2023 16:53

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'ndan ilk resmi toplantı

Birleşmiş Milletler Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başkanlığında, bugün İstanbul'da gerçekleştirildi.

BM Sıfır Atık Danışma Kurulu'ndan ilk resmi toplantı

Emine Erdoğan, başkanlığını yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısında, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan üyelerle yol haritasını belirlediklerini belirterek, "Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten "#DünyaOrtakEvimiz" etiketiyle yaptığı paylaşımda, BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun ilk resmi toplantısını, bugün İstanbul'da gerçekleştirdiklerini kaydetti.

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Eylül ayında New York'ta, öncesinde de çevrim içi tanışma toplantısında, beklentileri, öneri ve görüşleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "Bugün başkanlık ettiğim ilk resmi toplantımızda, sıfır atık konusunda üstün bir çaba ortaya koyan değerli kurul üyelerimizle yol haritamızı belirledik. Küresel Sıfır Atık Hareketi'nin nihai ideali olan dünyanın her bir köşesine atıksız yaşam taahhüdü çağrımız ulaşana değin çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bu hedefle bir kez daha Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, çözüm için harekete geçme kararlılığını vurgulayan kurul üyelerine teşekkür eden Erdoğan, toplantının Türkiye ve dünya adına hayırlara vesile olmasını diledi.

Paylaşımda, toplantıdan fotoğraflara da yer verildi.

 

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Emine Erdoğan Sıfır Atık Birleşmiş Milletler
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