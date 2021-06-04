Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pazar günü seçimde görevliler ve seçmenler kısıtlamadan muaf
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesi Güney beldesi ile ülke genelindeki 764 köy ve mahallede 6 Haziran Pazar günü yapılacak seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetleri ile köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde de belediye başkanlığı ve meclis üyeliği için 6 Haziran'da sandık başına gidilecek.
Bazı illerdeki 764 köy ve mahallede farklı nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti için seçim yapılacak.
Seçimlerde görev alacaklar ve seçmenlerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı açıklandı.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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