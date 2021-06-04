Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı bağlantıyla katıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan tatbikata ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tatbikata katılan askerleri tebrik etti.

Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun tatbikatlarını yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hareket eden TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Denizkurdu Tatbikatı’na canlı bağlantıyla katılıyor. https://t.co/guUkRb9qVL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Dost ve kardeş ülkelerin silahlı kuvvetlerinden Türkiye'ye gelen misafirlere hoş geldiniz diyorum.

TSK disiplini, yetenekleri ve kararlılığı bakımından dünyanın en hazır ordularındandır. Son dönemde Doğu Akdeniz'den Suriye ve Irak'taki operasyonlarda ordumuzun kabiliyetlerini görme imkanı bulduk.

"TSK milletimizin iftihar kaynağıdır"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) milletimizin iftihar kaynağıdır. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla hareket eden TSK, içindeki hainlerden temizlendikçe başarıdan başarıya koşuyor.

Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin hak, hukuk ve menfaatlerinin korunmasında Türk donanması büyük bir kararlılık gösterdi. Mavi Vatan ve Denizkurdu tatbikatları başta olmak üzere bu sene gerçekleştirdiğimiz tüm tatbikatlarda dosta güven, düşmana korku veren başarılara imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ölürsem şehit, kalırsam gazi şuuruyla hareket eden Türk Silahlı Kuvvetleri, içindeki hainlerden temizlendikçe sorumluluk üstlendiği her yerde başarıdan başarıya koşuyor. https://t.co/XbXUPOqerP pic.twitter.com/WvOmS76PO5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

"Ordumuzun gücüne güç katmaya devam edeceğiz"

Uluslarası hukuka uygun olarak eğitim amaçlı, kapsamlı organizasyonla Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki tatbikatın başarıyla yürütüldüğünden büyük memnuniyet duydum. Gelecekte de TSK'yı desteklemeye, gücüne güç katmaya devam edeceğiz.

Milletimizin cumhurbaşkanı, devletimizin başı ve TSK'nın Başkomutanı olarak tatbikatta görev alan tüm askerlerimizi tebrik ederek başarılar diliyorum.

Milletimizin huzuru için toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle yaad ediyorum. Destanlar yazan kahramanlarımıza başarılar diliyorum.