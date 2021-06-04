Ege'de ve Akdeniz'de, enerji kaynakları nedeniyle zaman zaman sular ısınıyor. Deniz Kuvvetleri, bu haklı mücadelede Türkiye için en önemli güçlerden biri.

Donanma, 25 Mayıs'ta "Denizkurdu-2021" ile yine Ege ve Doğu Akdeniz'e açıldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Denizkurdu-2021 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katılarak tatbikatı yerinden takip ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlanacak

Temel atma ve açışları gerçekleştirmek üzere Zonguldak'ta olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ilerleyen saatlerde Denizkurdu-2021 Tatbikatı'na canlı olarak katılması bekleniyor.

'Seçkin gözlemci günü' faaliyetleri

Seçkin gözlemci günü faaliyetleri, Bakan Akar’ın tatbikatın "sancak gemisi" TCG Salihreis’e gelmesiyle başladı.

Akar'ın gemiye gelişinde denizcilik geleneklerine uygun olarak "silistre" adı verilen denizci düdüğü çalındı. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan ve geminin adının yazılı olduğu şapkayı takan Akar ve komutanlar, daha sonra tatbikatı takip edecekleri alana geçti.

Limandan ayrılan Bakan Akar’ı taşıyan sancak gemisi için TCG Oruçreis tarafından 19 pare selamlama atışı yapıldı. SAS timlerinin taktik pençe harekatı ile denizde sürüklenen mayınları imha ettiği tatbikatta, SAT timleri de yeteneklerini sergiledi.

Dalgıçlar tarafından imha edildi

Tatbikat, demirli mayının imha edilmesiyle devam etti. TCG Alanya tarafından belirlenen mayın, otonom sualtı aracı ile tespit edilmesinin ardından mayın dalgıçları tarafından imha edildi.

Denizaltı savunma harbi icra edilen tatbikatta Seahawk helikopterinden denize sonar daldırıldı. Helikopter tarafından denizaltının tespit edilmesinin ardından bölgeye deniz karakol uçağı sevk edildi. Uçaktan yapılan torpido atışı ile denizaltı vuruldu.

Denizde gemiler arasında akaryakıt ikmalinin de yapıldığı tatbikatta Bayraktar SİHA’dan MAM-L ve Seahawk helikopterinden yapılan Hellfire güdümlü mermi atışları ile hücum botlarından yapılan top atışlarıyla hedefler vuruldu.

Çevre hassasiyeti

Seçkin gözlemci günü kapsamında faaliyetlerin sunumunu yapan Donanma Komutanlığı Harekat Başkanı Tuğamiral İsmail Güldoğan, tüm faaliyetlerde mühimmat miktarının asgari düzeyde tutulduğunu, bu sayede deniz canlılarına ve çevreye zarar verilmediğini vurguladı.

25 bin 500 personel sahada

Tatbikata 132 gemi, 10 Denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı katılıyor. Kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra, 10 kamu kurumu ve Türk Kızılayı ile işbirliği gerçekleştiriliyor.

[Grafik: TRT Haber]

Yaklaşık 25 bin 500 personel sahada görev alıyor. Denizkurdu-2021 tatbikatı, stratejik seviyede harekâta hazırlık unsurları içeriyor.

83 gemi, 22 limanı ziyaret edecek

Tatbikatın son safhasında 83 gemi, Ege ve Doğu Akdeniz'de 22 Limanı ziyaret edecek.

Önceki yılların aksine, koronavirüs önlemleri nedeniyle, gemiler vatandaşlara açılmayacak.

Denizkurdu 2021 tatbikatı, 5 Haziran'da Doğu Akdeniz'deki seçkin gözlemci günü ile tamamlanacak.