Çevre dostu uygulama e-Tebligat 2015'te ihtiyari (seçimlik) kullanıma ilişkin hizmete sunulduğu, 1 Ocak 2019'dan itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, özel hukuk tüzel kişilerine, noterlere, avukatlara, arabulucu ve bilirkişilere zorunlu hale getirildi.

Böylece e-Tebligat uygulamasıyla yargılamalarda postadan kaynaklı gecikmelerin de önüne geçildi. 63 milyon 969 bin 479 tebligat elektronik ortamda gönderildi ve 836 milyon 834 bin 32 lira tutarında tasarruf sağlandı.

Tebligatların elektronik ortama taşınmasıyla 2 bin 239 ton kağıt tasarrufu sağlandı ve 38 bin 62 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

E-Tebligat için PTT'ye başvurmak gerekiyor

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılıyor. Oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5'inci günün sonunda yapılmış sayılıyor.