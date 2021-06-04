1 milyonu aşkın öğrenci için geri sayım başladı. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav pazar günü yapılacak.

Öğrenciler kendi okullarında sınava girecekler. Sınav binası ve bahçesine sadece adaylar alınacak.

LGS için son hazırlıklar yapılıyor. Sınav öncesi okullarda dezenfekte çalışması var. 6 Haziran Pazar günü 17 bin 793 okulda yapılacak sınava 350 bin görevli katılacak. Sınav günü öğrenciler ve velileri kısıtlamadan muaf olacak. 6 Haziran’da kırtasiyeler de açık olacak. pic.twitter.com/B5QmWOFn6A — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

Peki pazar günü yapılacak sınav öncesi öğrenciler neler yapmalı? Son saatleri nasıl değerlendirilmeli?

"Rahatlatıcı aktiviteler yapılmalı"



Uzmanlara göre öğrenciler son 2 günde uzun saatler ders çalışmamalı.

Eğitim Bilimleri Uzmanı Ömer Akar, öğrencilere rahatlatıcı aktiviteler yapılmasını önerdi.



“Kaygı düzeyini artıracak bir şey varsa bu konuları çok detaya girmeden uzun saatler tutmadan kısa kısa çalışarak sınav saatine kadar gidebilir. Kontrollü bir şekilde kendimizi biyolojik ve ruhsal olarak sınava hazırlamamız daha doğru olacaktır.”

“Sınav bir ölüm kalım meselesi değil”



Uzmanlara göre adaylar rahat kıyafetler ile sınava girmeli. Aileler de çocuklarına destek olmalı.



Ömer Akar, konuya ilişkin “Çocuklarımıza alan açmalıyız ve onların bu sınavın bir ölüm kalım meselesi olmadığını hem velilerimiz hem çocuklarımız bilmeli. Beklentiyi abartıp kendimizi ve çocuğumuzu germenin anlamı yok” uyarısında bulundu.

1 milyonu aşkın öğrenci sınava kendi okulunda girecek



Öğrenciler sınav günü en geç saat 09.00'da binada olacak. LGS'ye sayılı günler kala okullarda da hazırlıklar hız kazandı.



Sınava girecek adaylar için okullarda belediyelerin temizlik çalışmaları sürüyor. Sınıf girişleri, masa ve sıralar özenle özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor.

PCR testi pozitif olanlar ayrı salon veya binalarda sınava alınacak.