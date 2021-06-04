Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan’dan 'Hayvan Hakları Yasası' çalışmalarında süreci hızlandırma talimatı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Hayvan Hakları Yasası’nda hayvanlara karşı işlenen suçlar için caydırıcı cezalar öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MKYK toplantısında sürecin hızlandırılması talimatı verdi. Reform niteliğindeki düzenlemelerde sona gelindi.
Hayvanlara işkence yapanlara hapis cezası getirilecek. Evcil hayvanların sokağa bırakılması engellenecek.
Hayvan Hakları düzenlemesinde sona gelindi. Önce AK Parti MYK ardından MKYK toplantısında çalışmalar ile ilgili son durum ele alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu çalışma kamuoyunda evcil hayvanları düzenleyen bir çalışma gibi algılanıyor ama biz bunu çok daha geniş düşünüyoruz. İnşallah bu kapsamda da bunu bitireceğiz" ifadelerini kullandı.
Düzenleme geniş kapsamlı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayvan Hakları" ile ilgili düzenlemenin bir an önce yasalaşması talimatını verdi.
Süreç içinde ilgili sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütlerinin temsilcileriyle de sık sık biraraya gelindi.
Görüşleri alındı, düzenlemeye son şekli verildi.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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