Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına ilişkin müjde vereceğini söylemişti. Türkiye, 3 sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını sürdürürken yeni müjde de heyecanla bekleniyor.

Türkiye'nin geçen yıl Karadeniz'de 405 milyar metreküplük gaz keşfinin ardından Sakarya Gaz Sahası'nda rezerv tespiti ve yeni gaz keşfine yönelik sondajlarla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün bölgede yeni bir gaz keşfine yönelik müjde vermesi ve Kanuni sondaj gemisine canlı bağlantı gerçekleştirmesi bekleniyor.

"Bir adım daha..."

Dün akşam zifiri karanlıkta açıkta bekleyen ve ışıkları yanan sondaj gemisini ve varil görüntüsü payşalan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bir adım daha" ifadesine vurgu yapmıştı. Dönmez, saat 18.00'e işaret etmişti.

"Gözümüz ufukta"



Bakan Dönmez bu sabahki görüntülü paylaşımında ise “Gözümüz ufukta” ifadelerini kullandı.

Görüntüde ise bu kez yine ufukta sondaj gemisi görülüyordu.