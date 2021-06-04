Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 10:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: MSB]
Edirne'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ üyesi olduğu tespit edildi.
Hudut Kartalları sınır ötesinde güvenliği üst seviyede sağlıyor, yasa dışı geçişleri önlüyor.
Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartalları, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı.
Yakalananlardan 3’ünün FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Edirne’nin İpsala ilçesinde görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/b4q2v333uc— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor" mesajı verildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan FETÖ Sınır Güvenliği
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