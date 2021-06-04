Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 09:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gri listeye bir çizik daha
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonunda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, gri kategoride aranan Hikmet Gezici olduğunu açıkladı.
Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristlerle ilgili bilgi paylaştı.
Bitlis Tatvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü üyelerine operasyon düzenledi.
Operasyona komando, güvenlik korucuları ve jandarma özel harekat (JÖH) birlikleri katıldı.
Dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Örgütün sözde sorumlularından, gri kategoride yer Hikmet Gezici isimli teröristin de operasyon kapsamında etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele PKK/YPG
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