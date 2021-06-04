Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde kritik görevde yer alan darbeci eski albaylar Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar, Çengelköy ve Kuleli'deki kalkışmayı bizzat yönetti.

Çıkrıkçı ve Aygar, 2018'de karara bağlanan davada, 9'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Yeni bir dava daha açıldı

Görev alanları Çengelköy ve Kuleli'yle sınırlı olmayan darbeci albayların, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçişe kapatan darbeci askerleri de doğrudan yönettikleri belirlendi. Bunun üzerine darbeci eski iki albay hakkında yeni bir dava daha açıldı.

İddianamede; Mürsel Çıkrıkçı'nın 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki darbeci askerlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerine yer verildi.

Buna göre, Çıkrıkçı, köprüdeki darbeci birliğin komutanı eski Yarbay Turgay Ödemiş'e, "Parçaladın mı iti, affetmek yok, it sürüsüne af yok" talimatını verdi.

Astsubay İbrahim Gül'ü de telefonla arayan Çıkrıkçı, "Ne durumda tank taburu, affetmesin bir daha çaksın" emriyle ateşe devam edilmesini istedi.

Bu sırada darbe girişiminin diğer aktörleriyle de irtibat halinde olan darbecilerin, "Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubunda da isimleri vardı.

319'ar kez ağırlaştırılmış müebbet isteniyor

Mürsel Çıkrıkçı ve Muammer Aygar hakkında hazırlanan İddianame kabul edildi. Eski darbeci albaylar, 7 Temmuz'da, İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Haklarında 319'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

34 kişi şehit oldu, 300'e yakın kişi yaralandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbecilerin açtığı ateş sonucu darbeye karşı çıkan 34 kişi şehit olmuş, 400'e yakın kişi de yaralanmıştı.