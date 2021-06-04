Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 12:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Aj3CUU8ch2
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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