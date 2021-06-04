Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde hem Pençe operasyonlarıyla hem de nokta harekatlarla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan bugün yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendiği ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Hava Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyinde tespit edilen terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021
Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha başarılı bir hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zKQkTn1zdP
Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu
Irak'ın kuzeyinde 23 Nisan'da başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor. Bugün Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK’lı terörist komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
Pençe operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 155 oldu.
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