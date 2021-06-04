Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çanakkale'de yeni eğitim yatırımlarının ortak temel atma ve açılış törenine katıldı.

Salgın sürecinde, eğitim- öğretimin, öğretmenlerin üstün gayretiyle devam ettiğini belirtti. Bakan Selçuk, Türkiye'nin başarısının uluslararası verilere yansıdığına dikkat çekti.

"Bu atölyelerin sayısı arttığında çocukların yüzü çok daha gülecek"

Bakan Ziya Selçuk, açılışı yapılacak atölyeyi çok önemsediğini vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Atölyeleri önemsiyorum. Çünkü atölyeler bir çocuğun yaşam becerisi üzerinden hayatı okuması, hayatın provasını yapması için çok özel yerler. Meslek bilincinin gelişebilmesi, hangi becerilere sahip olduğunu kavraması, neleri yapabildiğini neleri yapamadığı anlaması bakımından çocuklar için müthiş bir laboratuvar. Atölyeler eğer on binlerce, yüz binlerce olursa, ki Çanakkale'de de sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor, inşallah çok daha büyük, daha büyük atılımlarla bu atölyelerin sayısını çok yukarı sayılara çıkartacağız, hep beraber. Bu atölyelerin sayısı arttığında o zaman emin olun çocukların yüzü çok daha gülecek, çok daha gülümseyecekler, hayat başarıları yükselecek, hayattaki pratikleri yükselecek, öğretmen arkadaşlar buralardan sertifikalar alacaklar, buralarda dersler verecekler. Böylece sadece kağıt-kalem üzerinden bir öğretim çalışması yerine hayat pratiği üzerinden bir eğitim anlayışına doğru evrilmiş olacağız."

Eğitimle ilgili yapmaya çalıştıkları her şeyin aslında bir vizyon çalışması olduğuna değinen Selçuk, bugün ilkokula, ortaokula başlayan çocukların 2030'ların, 2040'ların başına doğru iş hayatına atılacağını anlattı.

Eğitim yatırımlarının temeli atıldı

Geleceğe bugünden hazırlanılması gerektiğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Salgın döneminde öğretmenlerimizin ortaya koyduğu başarı, gerçekten çok çok büyük fedakarlık, tarihe mal olacak şekilde karşımızda duruyor. Çünkü 100 yılda belki olacak bir salgının tam da ortasında imdada yetişmek, halkın sorunlarına çare olmak, anne-babaları yalnız bırakmamak çok büyük ve ulvi bir vazife. Bu vazifeyi meslektaşlarımla beraber elimizden geldiği kadar iyi şekilde yapmanın da sevinci, mutluluğu içindeyiz. 'İyi bir şekilde' derken kastım aslında uluslararası veriler. OECD verileri, Google verileri, UNESCO verileri... Türkiye'nin uzaktan eğitimde kurduğu televizyon sayısı, yaptığı canlı ders sayısı, tüm dünyada EBA web sitesinin eğitim bakanlıkları arasında birinci olması, bunun gibi çok sayıda somut veri bize öğretmenlerimizin ne kadar büyük bir başarı ortaya koyduklarını gösteriyor."