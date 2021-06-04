Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılış törenine katıldı. Buradaki temaslarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizkurdu-2021 Tatbikatına canlı bağlandı.

Açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere Zonguldak'a giden Erdoğan, MFA Kocayusuf maske fabrikası açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'nın açılış töreninde konuşuyor. https://t.co/TAyZFHdtiI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MFA Kocayusuf maske fabrikasının açılış töreninde konuşmasından satır başları şu şekilde:

Maske fabrikamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Fabrikamızın istihdamla beraber şehrimizin ihracatında katkısı olacağını düşünüyorum.

2008 yılında kurulan MFA maske kısa sürede önemli işlere imza attı. Daha salgın başlamadan önceki 3 yıllık sürede şirket, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 30'ncu şirketi olarak seçildi. Firmamızın bu başarı grafiğinde yenilikçi yaklaşımı elbette önemli. Yerli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk biyo-maske ve emniyetimizin kullandığı maskeler örneklerden sadece birkaçı. Fabrikamızın kurulu gücü yenilenebilir bir enerjiden çevre dostu olması da takdir ediliyor.

"Ülkemize değer katan tüm yatırımcıların yanındayız"

Önce yatırım, istihdam, üretim ve son olarak ihracat diyorum. MFA bunların dördünü de yapıyor. Türkiye'nin üretim kapasitesi günden güne güçleniyor. Ülkemize değer katan tüm yatırımcıların yanındayız. Türk ekonomisine güvenen herkese biz de sahip çıkıyoruz. İnsanımıza iş ve aş imkanı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır.

70 milyon liralık yatırımla yeni filtre fabrikasının da en kısa sürede faaliyete geçmesini temenni ediyorum. Koronavirüs salgını sürecinde çalışmalarından doları Zonguldak ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızı da destek olduğu için teşekkür ediyorum.

Salgında 661 milyar liralık destek

84 milyonun derdine derman olmayı kendimize görev biliyoruz. Salgın sürecinde, şimdiye kadar 661 milyar liralık destek, hibe ve yardımda bulunduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığının çekildiği, yaşlı bakım evlerinin adeta morga dönüştüğü bir dönemde biz birinci sınıf sağlık hizmetini ücretsiz sunduk.

Bugün 'benim' diyen ülkeler 100 euro-150 euro maske veren ülkeler var. Biz bunu ücretsiz yaptık. Sağlık alanında acil ihtiyaç duyulan birçok konuda hızlı çözümler ürettik. Maske, koruyucu ekipman, eldiven, solunum cihazı gibi çok sayıda projeyi yerli imkanlarla hızlandırdık.

"Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı"

Salgının başında Türkiye'de 14 maske üreticisi varken bu sayı şimdi 424'e yükseldi. Nereden, nereye... Üretici sayısındaki bu artış 100 kat artış gösterdi. 2019 yılında yaklaşık 2 milyon dolarda 2020 yılında 212,5 milyon dolara çıktı. Dünyadan büyük talep gören malzemeler için koruyucu tekstil test merkezini hizmete açtık. Türk ekonomisi salgın döneminde kontak kapatmadı. İhracat ve büyüme rakamlarında bunun karşılığını aldık.

Özel sektörün gayreti ve devlet desteği ile 2020 yılında Türkiye 1,8'lik oranla Çin'in ardından G-20 içerisinde en yüksek büyümeyi kaydeden ülke olduk.

G-20'de sanayi üretimi en çok artan ülkeker arasında yer aldık. Yüzde 7 gibi rekor büyüme oranına Çin'den sonra ulaştık. Ülkemizin üretim üsleri olan OSB'lerde de pozitif gelişmeler yaşanıyor. OSB'lerde istihdamımız 2 milyonu geçti. Salgına rağmen 2021'in ilk 5 ayında elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 20 artış kaydetmiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz. https://t.co/9EMRLonBlI pic.twitter.com/VokW4QeoqE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

"TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e çıkarıyoruz"

Esnafımızı, çiftçimizi ve sanatçımız da asla ihmal etmedik, etmiyoruz.

Bu sene kuraklık yaşanıyor. Kuraklığın oluşturduğu etkileri gidermen üzere basınçlı sulama sistemi kuran çiftçilerimize bu yıl 150 milyon lira ilave hibe desteğini başlatmıştık. Kuraklığın oluştuğu bölgelerde hasar tespit çalışamaları devam ediyor. Bu sonuçlara göre, çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifi borçlarını erteliyoruz. Kuraklık Sigortası'nda TARSİM devlet desteğini önümüzdeki yıla özel yüzde 70'e, hasar ödeme oranını yüzde 80'e çıkarıyoruz.

Kuraklıktan etkilenen buğday, arpa, yulaf, çavdar, nohut ve mercimek üreticilerimize verim kayıplarına göre dekara 100 liraya kadar doğrudan ödeme yapacağız. Mazot ve gübre desteği ile toplamda dekara 151 liraya kadar destekleme yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörüne de 25 milyon lira tutarında turne desteği sağlayacağız. pic.twitter.com/GgaNOiXe1r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 4, 2021

Sanatçılara ve tiyatro sektörüne destek

Sanatçımızı da salgın döneminde yalnız bırakmadık. Sanat emekçilerine de sahip çıkıyoruz. Önümüzdeki süreçte 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek vereceğiz. Sancılı dönem yaşayan tiyatro sektörümüze de 25 milyon lira turne desteği sağlayacağız.

Açıkladığımız tüm desteklerin çiftçilerimize ve sanat emekçilerine hayırlı olmasını diliyorum.