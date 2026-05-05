Paymix soruşturmasında 3'üncü operasyon: 38 şüpheliye gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı Fincrypto UAB (Paymix) ödeme kuruluşu tarafından yasa dışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik inceleme ve dijital analiz çalışmaları kapsamında, Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesinde bulunan bazı sunucular üzerinden 49 ayrı yasa dışı bahis sitesine barındırma, teknik altyapı ve veri depolama hizmeti sağlandığı tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, söz konusu sistemlerde yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin ilgili sunucularda gerçekleştirilen teknik analizler neticesinde, yaklaşık 13 milyon 800 bin yasa dışı bahis kullanıcı-oyuncu kaydı bulunduğu belirlenirken, bunlardan 3 milyon 173 bin kişinin kimlik numarasıyla, 8 milyon 800 bin kişinin ise telefonla yasa dışı bahis sitelerine kayıt olduğu anlaşıldı.

Para çekim işlemlerinde kullanılan 52 bin 800 banka hesabı belirlendi

Soruşturmada, yasa dışı bahis sitelerine para yatırılması amacıyla kullanılan 14 bin 600 banka hesabı ile para çekim işlemlerinde kullanıldığı değerlendirilen 52 bin 800 banka hesabı belirlendi.

Yurt dışında kurulan şirketler adına e-ticaret faaliyeti yürüttüğü izlenimi oluşturacak internet siteleri tasarlandığı belirlenen soruşturmada, suç gelirine konu kripto varlıklar kullanılarak bu platformlar üzerinden gerçekte mal veya hizmet teslimine dayanmayan sahte ticari işlemler gerçekleştirildiği anlaşıldı.

Soruşturma kapsamında, söz konusu yöntemle şirket hesaplarına aktarılan kripto varlık karşılıklarının, düzenlenen muvazaalı hizmet faturaları ve uluslararası para transfer yöntemleri kullanılarak farklı şirket hesaplarına gönderildiği, böylece suç gelirlerinin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında finansal sisteme sokularak aklandığı tespit edildi.

Teknik ekip içerisinde yer alan şüphelilerin, yasa dışı bahis sitelerinin kesintisiz şekilde faaliyet göstermesini sağlamak amacıyla internet sitelerinin altyapısını kurduğu ve yönettiği, kullanıcı verilerinin saklandığı sunucuları kontrol ettiği, çağrı merkezi ve ödeme sistemleri gibi teknik süreçleri organize ettiği belirlenen soruşturmada, bahis sitelerine ait sunucuların yönetildiği, sistemlerin yedeklendiği, internet trafiğinin kontrol edildiği ve kripto para transferlerinin güvenli şekilde yürütülmesine yönelik teknik altyapının aktif olarak kullanıldığı anlaşıldı.

Finansal süreçlere ilişkin incelemelerde ise yüksek tutarlı para hareketlerinin planlandığı, bu işlemlerin ağırlıklı olarak kripto varlıklar üzerinden gerçekleştirildiği, transferlerde farklı blokzincir ağları ve dijital cüzdan adreslerinin kullanıldığı, komisyon oranlarının hesaplanarak çok aşamalı finansal transfer mekanizmalarının işletildiği tespit edildi.

Yasa dışı bahis gelirlerinin kuyumcular ve döviz büroları üzerinden nakde çevrildiği anlaşıldı

Suçtan elde edilen yasa dışı bahis gelirlerinin yurt içinde Adana ve Bursa gibi bazı illerde döviz ve kuyumculuk işletmeleri aracılığıyla nakde çevrildiği, yurt dışında ise Barselona ve Malaga gibi bazı şehirlerde fiziki teslim süreçleriyle dolaşıma sokulduğu, farklı yerlerden gelen tutarların birleştirilerek belirli kişi ve yapılara yönlendirildiği anlaşılan soruşturmada, kripto varlık transferi, fiziki para teslimi, uluslararası banka transferleri ve elektronik faturalandırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çok katmanlı bir finansal yapı oluşturulduğu tespit edildi.

Soruşturmada, yurt dışı bağlantılı grup iletişimlerinde şirket kuruluşu, hizmet ihracatı gösterimi, faturalandırma ve transfer planlaması gibi işlemler üzerinden uluslararası finansal hareketlerin organize edildiği, bunun yanında çeşitli şirketler üzerinden sunucu kiralama, IP hizmetleri, yazılım ve danışmanlık faaliyetleri adı altında düzenlenen faturaların, suç gelirlerinin finansal sisteme entegre edilmesi ve işlemlerin meşru ticari faaliyet görüntüsü altında kayıt altına alınması amacıyla kullanıldığı belirlendi.

Söz konusu faaliyetlere karıştığı, suç örgütünü ve teknik-finansal sistemi yönettiği değerlendirilen 15'inin yurt dışında olduğu tespit edilen toplam 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait 26 araç, 18 konut, 18 tarla/bahçe, 3 iş yeri, 535 banka ve kripto para hesabına el konulurken, yurt dışında bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik uluslararası adli süreçler başlatıldı.

Soruşturmada, suç gelirleriyle finanse edildiği yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan Bildiğin Kasap Gıda Üretim Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti yönetimi sulh ceza hakimliği kararıyla TMSF'ye devredildi.

Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis sitelerine ait teknik altyapılar hedef alınarak Pentech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. bünyesindeki sunucuların devre dışı bırakılarak çok sayıda yasa dışı bahis sitesinin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Adalet Bakanı Gürlek'ten İstanbul merkezli "Paymix-3" operasyonuna ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonu ve eşgüdümlü çalışmalarıyla, sanal kumar ve kara para trafiğinin küresel ağlarının bir bir deşifre edildiğini belirtti.

Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığıyla "Paymix-3" operasyonunun düzenlendiğini aktardı:

"Paymix-3 operasyonuyla, organize suç örgütlerine siber dünyada tarihi bir darbe indirilmiştir. Aylık yaklaşık 3 milyar ABD doları işlem hacmine ulaşan, kripto varlıklar ve paravan şirketler üzerinden kurulan kirli mekanizma adalet teşkilatımızın ve kahraman jandarmamızın titiz takibiyle çökertilmiştir. Bu operasyonla 49 yasa dışı bahis sitesinin teknik altyapısı hedef alınarak sunucuları devre dışı bırakılmış, sistemlerde tutulan 15 milyon kullanıcı verisi ve 1200 internet uzantısına yönelik siber damarlar kesilmiştir. Yurt içi ve yurt dışı bağlantılı toplam 38 şüpheli hedef alınarak, suç gelirleriyle finanse edilen şirketlere TMSF kayyım olarak atanmıştır."

Operasyonu yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığını tebrik eden Gürlek, "Vatandaşlarımızın huzuruna ve ülkemizin finansal güvenliğine kasteden hiçbir illegal yapıya geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.