Gündem
TRT Haber, AA 05.05.2026 09:14

8 ilde kumar ve bahis operasyonu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, sanal kumar kapsamında yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanal kumar baronları ve yasa dışı bahis çetelerine karşı Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının güçlü koordinasyonuyla geçit verilmediğini bildirdi.

Her türlü illegal yapıya karşı devletin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelenin süreceğini vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Bu sabah İzmir merkezli 8 ilimizde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla, yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık kirli bir para trafiğini yöneten suç örgütüne ağır bir darbe indirilmiştir. Toplumumuzun huzurunu bozan, aile yapımızı hedef alan ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemek isteyen her türlü illegal yapıya karşı devletimizin tüm birimleriyle eş güdüm içerisinde kararlı mücadelemiz sürecektir.

Bu büyük temizlik operasyonunu başarıyla koordine eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve başta kahraman polis teşkilatımız olmak üzere İçişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ediyorum. Vatandaşımızı sanal bahis ve kumar bataklığına asla teslim etmeyeceğiz."

 

"Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket ediyor"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı düzenlenen sanal kumar operasyonunu yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına ve sahada görev yapan polislere teşekkür etti.

İçişleri ve Adalet bakanlıkları arasındaki güçlü koordinasyonun, suç ve suçluyla mücadelede en büyük güçleri olduğunu belirten Çiftçi, "İzmir merkezli 8 ilimizde gerçekleştirilen bu başarılı operasyonu titizlikle yürüten İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve sahada büyük bir özveriyle görev yapan kahraman polislerimize yürekten teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, gençleri ve aileyi hedef alan sanal kumar baronlarına ve bahis çetelerine asla geçit vermeyeceklerinin altını çizdi:

 

Türkiye'nin huzuru için omuz omuza ve kararlılıkla mücadelelerinin kesintisiz şekilde süreceğini, bu kararlı duruşun, suç ve suçluyla mücadelede sahip oldukları güçlü ortak iradenin en açık göstergesi olduğunu vurgulayan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Milletimizin alın terine göz diken, gençlerimizi ve aile yapımızı hedef alan bu kirli yapılara karşı, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımız aynı hedef doğrultusunda, omuz omuza ve tam bir uyum içinde hareket etmektedir. Bu süreçte sergilenen net tavır ve verilen güçlü destek için Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e ve yargı camiasına teşekkür ediyorum."

