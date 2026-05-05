AA 05.05.2026 10:33

Eski ABD Başkanı Obama, ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini söyledi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, ABD başkanının insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı göstermesi gerektiğini ifade etti.

Eski ABD Başkanı Obama, ABD başkanının insan onuruna saygı göstermesi gerektiğini söyledi

Obama, The New Yorker dergisine verdiği röportajda, ABD politikaları hakkında konuştu.

Röportajda Obama'ya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek." ifadesinin etkileri soruldu.

Obama, doğrudan Trump hakkında konuşmaktan kaçınarak "ABD başkanının temsil ettiği ABD liderliğinin, sadece kendi sınırlarımız içinde değil, ötesinde de insan onuruna ve ahlakına temel bir saygı yansıtması gerektiğine inanıyorum." yanıtını verdi.

"Kibir ve saf çıkarcılığa karşı korumamanın" hatalara yol açabileceğini kaydeden Obama, uluslararası düzende meydana gelen hasarı onarmanın zor olacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran konusunda kendisine Trump'a sunduğu argümanların aynısını sunduğunu belirten Obama, Netanyahu ile kendisi arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ifade etti.

Trump, 7 Nisan'da sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu gece koca bir medeniyet yok olacak ve bir daha asla geri getirilmeyecek. Bunun olmasını istemiyorum ama muhtemelen olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail saldırısında bacağını kaybeden Filistinli kız çocuğu doktor olmayı hayal ediyor
SAHA'da ATTİLA var: Dengeleri değiştirmeye geliyor
