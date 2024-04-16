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Gündem
AA 16.04.2024 16:29

'Para sayma' soruşturmasında 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma kapsamında 11 kişi daha "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

'Para sayma' soruşturmasında 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Bu çerçevede eski Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesinde adı geçen eski Maltepe Belediye Meclis Üyesi Ercan Konak, iş insanı Hüseyin Kalkan ve avukat Vedat Ali Aydın ile eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ifadesinde isimleri geçen eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, avukat Ergün Özer, Serdar Özkan, Kemal Taştan, İbrahim Emek, Doğan Kılıç, Ahmet Özdemir ile Filiz Polat’ın ifadesinin alınacağı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında, CHP İstanbul İl Başkanlığına müzekkere yazılarak, söz konusu binanın hangi tarihte ve kimden ne kadar bedelle satın alındığına ilişkin belge ve binanın satın alınmasında kullanılan paranın nereden, nasıl temin edinildiği ile paranın satıcıya hangi yolla ödendiğine ilişkin belge ya da makbuzların savcılığa gönderilmesi talep edildi.

"Para sayma" soruşturması devam ediyor
"Para sayma" soruşturması devam ediyor

Müzekkerede, binanın satın alım sürecinde başlatıldığı ifade edilen "Bir tuğla da sen koy" bağış kampanyası kapsamında ne kadar para toplandığı, bu paraların kim tarafından ne kadar ve hangi şekilde bağışlandığı ile bağış paralarının binanın satın alınma sürecinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti için söz konusu süreçlere ilişkin belge veya makbuzların savcılığa gönderilmesi istendi.

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