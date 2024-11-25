Para dansçılardan iki madalya

Başkent Prag'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'yi milli para dansçılar Osman Ertöz, Mehmet Arık, Yasemin Uğurcan, Maya Kanun, Sibel Şenol, Abdülkadir Ünal, Nezihe Koçak Ünal, Akif Berker Dalgıç, Gül Öziri, Şima Elif Umdu, Yeliz Güllü, Barış Bayraktar, Melisa Taşgın ve Buket Öner temsil etti.

Sona eren şampiyonada Barış Bayraktar altın, Akif Berker Dalgıç ise gümüş madalya kazandı

Bakan Bak, para dans sporcularını kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, altın madalya kazanan Barış Bayraktar ile gümüş madalya alan Akif Berker Dalgıç'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda milli sporcularımız bizleri sevindiren başarılar kazandı. Tek erkekler geleneksel dansta Avrupa şampiyonu olan Barış Bayraktar ile gümüş madalyanın sahibi olan Akif Berker Dalgıç'ı kutluyorum. Avrupa Para Dans Şampiyonası'nda elde edilen sonuçlar, dans sporlarına ilgi duyanlar için örnek olacaktır. Milli sporcularımızın başarılarında emeği olan başta aileleri olmak üzere, antrenörlerimize, yöneticilerimize, kulüplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."