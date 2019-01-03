Türkiye Maarif Vakfı'ndan (TMV) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Yüksek Mahkemesinin verdiği talimatla ülkede terör örgütü ilan edilen FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri gerçekleşti.

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 28 Aralık'ta aldığı kararla FETÖ'ye ait bir vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesi için İçişleri Bakanlığı'na talimat vermişti.

Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının TMV'ye devri konusunda görülen davanın karar metninde mahkeme, bu vakfın Pakistan'ın uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda terör örgütü ilan edilmesini ve vakfa ait okulların TMV'ye devrini talep etmişti.

Kaynak: AA