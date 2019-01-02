MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.
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MHP yönetimi, Samsun Milletvekili Erhan Usta’yı disipline sevk etti. MHP Samsun İl Başkanı da görevden alındı.
MHP'de Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı görevden alındı, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ise Merkez Disiplin Kurulu’na sevkine karar verildi.
Ayrıntılar geliyor...