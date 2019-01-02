31 Mart Yerel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulu'nun hazırladığı takvim kapsamında seçim sürecine geçildi.

Seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu. YSK, 13 partinin seçime katılabileceği açıkladı.

İşte o partiler:

Adalet ve Kalkınma Partisi Bağımsız Türkiye Partisi Büyük Birlik Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti Demokrat Sol Parti Halkların Demokrat Partisi Hür Dava Partisi İyi Parti Milliyetçi Hareket Partisi Saadet Partisi Türkiye Komünist Partisi Vatan Partisi

Bundan sonraki süreçte 4 Ocak'ta muhtarlık bölgesi listeleri askıya çıkacak.

17 Ocak mesai bitimine kadar listeler askıda kalacak.

27 Ocak'ta siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenecek.

Siyasi partiler aday listelerini ise 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edecek, kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber