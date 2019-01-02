Gündem

ABD heyeti Türkiye'ye geliyor

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:50 - Son Güncelleme 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:50

Türkiye'ye gelecek ABD heyeti, Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileriyle bir araya gelecek. Görüşmelerde FETÖ soruşturmaları da gündeme gelecek.

Aralarında FBI yetkililerinin de bulunduğu ABD heyeti Türkiye'ye gelecek. Heyet, yarın Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarının yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirecek. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmaların ele alınacağı görüşmelerde, ABD'de FETÖ'ye ilişkin yürütülen soruşturmalar gündeme gelecek. ABD heyetinin, bu konuda Türk yetkililere bilgi vermesi bekleniyor. Heyet, görüşmelerini 4 Ocak'ta da sürdürecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Türkiye'ye geleceğini açıklamış, adli yardımlaşma çerçevesinde bir temasın söz konusu olacağını bildirmişti. Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.