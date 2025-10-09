Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
Reuters 09.10.2025 22:47

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekilinin yurda döndüğünü açıkladı.

Özgürlük Filosu'nda alıkonulan 3 Türk milletvekili yurda döndü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer 18 vatandaşımızın Türk Hava Yolları tarafından düzenlenecek özel seferle yarın öğleden sonra ülkemize gelmeleri öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu seferle üçüncü ülke vatandaşı olan yaklaşık 80 aktivistin de tahliye edilmesinin planlandığı belirtilen paylaşımda, İsrail tarafından el konulan Özgürlük Filosu'na ait teknelerde bulunan üç Türk milletvekilinin bu akşam Türkiye'ye döndüğü kaydedildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
Cevdet Yılmaz: Kıbrıs Türk Devleti'nin yanında olmaya devam edeceğiz
22:39
Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama sesi duyuldu
22:32
İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 4 kişi öldü, 40 kişi kayboldu
22:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'de
22:15
BM: 170 bin tonluk gıda, ilaç ve diğer malzemeler Gazze için hazır bekliyor
22:08
Bakan Fidan: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
Fransa'da evsizlerin sayısı 350 bine ulaştı
FOTO FOKUS
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
Köpeği tarafından ısırılan kişi yaralandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ