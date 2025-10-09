Parçalı Bulutlu 10.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 09.10.2025 22:05

Bakan Fidan: Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze ateşkes planında yer alan görev gücüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "2 senedir devam eden Gazze’deki soykırımın durması için bir umut ortaya çıktı. Türkiye uluslararası çaba ortaya koydu, bu neticeyi aldığımız için mutluyuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Paris'te düzenlenen ve Gazze ateşkes planının ayrıntılarının görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Toplantıda Türkiye, Fransa, Gazze temas grubu üyesi ülkeler ABD ve Avrupa Birliği Temsilcileri yer aldı.

Bakan Fidan toplantıyı TRT Haber'e değerlendirdi.

Fidan toplantıda, kalıcı barış için önerilerde bulunduğunu da ifade etti. "Gazze yeniden 7 Ekim 2023 öncesinde olduğu gibi açık hava hapishanesine dönmemeli" diyen Bakan Fidan, Netanyahu'nun planı bozma girişimleri konusunda uyardı.

"Türkiye uluslararası çaba ortaya koydu, bu neticeyi aldığımız için mutluyuz" vurgusunu yapan Hakan Fidan, 2 senedir devam eden Gazze’deki soykırımın durması için bir umudun ortaya çıktığının altını çizdi ve görev gücünün, anlaşmanın uygulanmasında kendine düşen görevleri yapacağına işaret etti.

Gazze Hakan Fidan İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Son Dakika
Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı düzenlendi
