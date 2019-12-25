Geçici olarak Ağrı'nın Doğubayazıt'ta görev yapan polis memuru Coşkun Elber'in temizlediği uzun namlulu silahı kazara ateş aldı.

Vurulan Elber, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Elber için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Dualarla memleketi Ankara'ya gönderilen şehidin cenazesi, öğle namazından sonra Elmadağ Merkez Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kaynak: TRT Haber