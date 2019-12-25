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Özel harekat polisi silahını temizlerken şehit oldu25 Aralık 2019 Çarşamba 04:03 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 04:06
Ağrı'da özel harekat polisi Coşkun Elber, temizlediği uzun namlulu silahının kazara ateş alması sonucu şehit oldu.
[Fotoğraf: AA ]
Geçici olarak Ağrı'nın Doğubayazıt'ta görev yapan polis memuru Coşkun Elber'in temizlediği uzun namlulu silahı kazara ateş aldı.
Vurulan Elber, yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit Elber için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.
Dualarla memleketi Ankara'ya gönderilen şehidin cenazesi, öğle namazından sonra Elmadağ Merkez Şehitliği'nde toprağa verilecek.
Kaynak: TRT Haber
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