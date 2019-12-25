Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Karara göre, Adalet Bakanlığı 50 bilgisayar mühendisi alacak.

Adaylar istenilen belgeler ile birlikte 27 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuruların elden veya son başvuru tarihinde Adalet Bakanlığı'na ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.

Dışişleri Bakanlığı da 14 bilişim uzmanı alacak.

Sınav başvuruları, 2 Ocak ve 16 Ocak 2020 tarihleri arasında, Bakanlığın internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Kaynak: TRT Haber