Gündem
Adalet ve Dışişleri Bakanlığına personel alımı25 Aralık 2019 Çarşamba 03:24 - Son Güncelleme 25 Aralık 2019 Çarşamba 03:26
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına 64 yeni personel alımı yapılacak.
Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'na personel alımı ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayınlandı.
Karara göre, Adalet Bakanlığı 50 bilgisayar mühendisi alacak.
Adaylar istenilen belgeler ile birlikte 27 Ocak-10 Şubat 2020 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Başvuruların elden veya son başvuru tarihinde Adalet Bakanlığı'na ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.
Dışişleri Bakanlığı da 14 bilişim uzmanı alacak.
Sınav başvuruları, 2 Ocak ve 16 Ocak 2020 tarihleri arasında, Bakanlığın internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığı personel alımı