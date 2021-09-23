İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sayfası üzerinden de paylaşıldı.

Yeni düzenlemeye göre özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma uygulaması da mevzuat hükmü haline geldi.

Genelgede ayrıca silah sorumlusu, sınav komisyonları, bakanlık denetimleri, güvenlik soruşturması gibi alanlarla ilgili önemli ve yeni unsurlar yer alıyor.

Söz konusu genelgeye her yılın ocak ayında içeriğinin güncellenmesi amir hükmü getirilerek, özel güvenlik alanında yapılan düzenlemelerin canlı ve uygulanabilir olması hedeflendi.