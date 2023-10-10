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Gündem
AA 10.10.2023 04:35

Otomotiv ve gayrimenkulde fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı ağır yaptırımlar geleceğini ve alınacak önlemleri duyurdu.

Otomotiv ve gayrimenkulde fahiş fiyat artışlarına ağır yaptırımlar geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin büyüme tahminlerinin yükseltilmesinin doğru yolda olduğunu gösterdiğini belirtti.

Erdoğan, otomotiv ve gayrimenkul sektörlerinde yaşanan fiyat artışlarına karşı alınacak önlemleri de duyurdu.

Otomotiv sektörüyle ilgili getirdikleri ve yılbaşına kadar uzatılan pazarlama, satış ve ilan sınırlamalarının etkisinin giderek daha fazla hissedildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan tedbirler, kesilen cezalar ve diğer engellemeler sayesinde otomotiv piyasasında yaşanan spekülatif fiyat artışlarının ortadan kalkmaya başladığını söyledi.

Gayrimenkulde fahiş fiyat artışı yapanlara ağır yaptırımlar geliyor

Bu kapsamda stokçuluk yapan ve haksız fiyat uygulamasına giden firmalar ile şahıslara toplam 222 milyon lira idari para cezası kesildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aynı şekilde rekabeti bozucu faaliyet yürüttüğü tespit edilen 139 firma 2 milyar 105 milyon lira cezaya maruz kaldı. Şimdi benzer bir uygulamayı gayrimenkul piyasasında devreye alıyoruz. Konut ve kira sektöründe adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket etmeyerek piyasanın dengesini bozan fahiş fiyat artışlarına yol açan kişi ve kurumlara yönelik ağır yaptırımlar getiriyoruz. Çimento ve hazır beton sektöründeki dengesiz fiyat artışları da yakın takibe alındı. Yapılacak incelemeler sonunda haksız bir şekilde fiyat yükselttiği tespit edilen firmalar bunun bedelini ağır para cezalarıyla ödeyecekler."

Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalara 215 milyon lira ceza

Aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapanlara da 215 milyon lira ceza yazıldığını belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Tüketicilerimizi korumak için aldatıcı ve yanıltıcı reklam yapan firmalar ile etiketiyle kasası arasında fiyat farkı bulunan işletmeler üzerinde de hassasiyetle duruyoruz. Yapılan denetimlerde bu tür yollara tevessül edenlere 215 milyon lira ceza yazıldı. Ticaret Bakanlığımızın 81 ilde yürüttüğü gözetim ve denetim faaliyetleri ışığında fahiş fiyat uygulayan işletmelere 86 milyon lira ceza kesildi. Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Biz de buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşımızın ekmeğine ve aşına göz dikenlere eyvallah etmeyeceğimiz gibi bu dönemde sergilenen fedakarlıkları da asla unutmayacağız."

Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirler piyasayı rahatlattı
Fahiş fiyat ve stokçuluğa karşı tedbirler piyasayı rahatlattı

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