Otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı adliyede

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.
Buradaki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.
Aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu zanlılar, jandarma ekipleri tarafından adliye binasının alt katındaki kapalı otopark girişinden içeriye alındı.
Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.